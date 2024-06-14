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"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 22.500 ألف طن زيت خام مستورد

02:00 ص الجمعة 14 يونيو 2024

زيت صويا خام مستورد أرشيفية

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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية، على شراء 22.500 ألف طن زيت خام .

وأوضحت الهيئة -في بيان لها- أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية ، موضحة أن الكمية تتضمن 17 ألف طن زيت صويا و5500 طن زيت عباد.تي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الكمية تتضمن 17 ألف طن زيت صويا و5500 طن زيت عباد.

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