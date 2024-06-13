"أسطوات وفنانون".. كتاب يرصد مناطق مجهولة من سيرة نجوم الفن

كتب- محمد شاكر:

صدر عن دار طفرة للنشر والتوزيع، كتاب "أسطوات وفنانون" في 202 صفحة للكاتب أشرف بيدس.

الكتاب يتعرض إلي 35 فنان وفنانة في مختلف روافد الفن (صلاح جاهين، شادي عبد السلام، صلاح مرعي، فؤاد الظاهري، عايدة عبد العزيز، عمار الشريعي، عبد الله غيث، صلاح قابيل، رشيدة عبد السلام، راجع داود، ياسر عبد الرحمن).

حيث تميز هؤلاء الفنانين بالتفرد وأسهم كل واحد في مجاله إسهاما عظيما ومشرفا تشهده الصناعة ويحفظ في وجدان تلاميذه، واستمتعت به الجماهير العريضة، وبعضهم احتفت به الأوساط الفنية في الخارج أكثر مما حظي به في وطنه، وآخرون حصدوا نصيبهم في الداخل، وقلة قليلة لم يسمع عنها العامة، لكنها احتفظت بكل التقدير من أهل المهنة.

يرصد الكتاب، حكاية وراء كل نجم من نجوم هذا الكتاب تحمل كثيرا من الشجن والشغف والخصوصية تجعلها مصنفة ضمن الحكايات الملهمة التي تقيم جسرا متينا ليعبر فوقه الحالمون، ومنارة يهتدي صوبها كل من يحمل موهبة، ورغم أن الكتاب معني بالسيرة الفنية تناثر علي الورق بعض من تفاصيل ومواقف عاشوها وكادت أن تغرينا للسعي وراءها، وما جعلنا نعزف علي أن نؤسس لها مساحة هو ندرتها عند شخوص كثيرة لم تحترف الترويج والحكي, واستظلت بالابتعاد علي كل ما يلقي الاضواء في اتجاههم عن رضا وقناعة.. والكتابة ليس محاولة لتقديم أي نوع من العرفان فهم أكبر من تلك السطور , لكننا نذكر أنفسنا بهم فقط, في الذكري شرف اتمني أن استحقه.

هذا الكتاب إلي كل من يعمل في الخفاء ولا يتصدر المشهد الدعائي، إلي الجنود المجهولة الذين يبذلون الجهد والعرق لإسعاد البشر، وكل صنايعي وفنان يتحسس طريقه، وإلي طلبة المعاهد الفنية والأكاديمية، ففي هذا الكتاب مهرة وأساتذة منعهم السعي الدؤوب من الظهور، لكن أعمالهم العظيمة شيدت صناعة رائدة.