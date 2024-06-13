الزراعة: أسعار اللحوم الفريش تبدأ من 250 جنيهاً والضأن بـ320 جنيهاً

كتب- حسن مرسي:

أعلن أيمن عبدالوهاب، نائب مدير عام التسويق والمنافذ بالإدارة العامة للزراعات المحمية التابعة لوزارة الزراعة، عن نجاح مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي أطلقتها الوزارة في توفير لحوم وأضاحي عيد الأضحى المبارك بأسعار تنافسية.

المبادرة، التي تأتي بدعم من الرئيس السيسي، تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين ومحاربة جشع التجار، وذلك من خلال منافذ بيع متعددة شملت المعارض والسيارات المتنقلة.

في تصريحات للقناة الأولى المصرية، أوضح عبد الوهاب أن هناك إقبالاً كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم من منافذ الوزارة، مشيراً إلى أن الأسعار المقدمة أقل من نظيرتها في السوق، حيث يبدأ سعر اللحوم الفريش من 250 جنيهاً، والمفروم بـ240 جنيهاً، والكبدة بـ240 جنيهاً، وتصل إلى 320 جنيهاً للحوم الضأن.

تأتي هذه المبادرة في إطار توجهات الدولة لفتح المزارع التابعة لوزارة الزراعة أمام المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية بأسعار معقولة، ما يسهم في تخفيف العبء المعيشي وتوفير بدائل اقتصادية للمستهلكين.

وأكد عبد الوهاب على أن اللحوم البلدى المتوفرة في منافذ الوزارة أرخص حتى من المجمعات الاستهلاكية، مشدداً على التزام الوزارة بتقديم أرخص اللحوم في السوق المصري بجودة عالية.