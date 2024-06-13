قبل العيد.. محافظ القاهرة يحذر المواطنين من إجراء خاص بالشقق والعقارات

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

وشدد محافظ القاهرة، في بيان الخميس، على رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد.

كما شدد المحافظ، على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وفي هذا السياق، نفذت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة إزالة للدورين الثاني والثالث عشر المقامين بدون ترخيص بأحد العقارات بمدينة الفسطاط مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ القاهرة، على المواطنين بعدم التعامل مع أي عقار بدون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص الصادرة له.