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بورصة موسكو توقف التداول بالدولار واليورو .. ما علاقة الدولار؟ - فيديو

09:28 م الأربعاء 12 يونيو 2024

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بورصة موسكو أعلنت توقف التداول بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي بداية من غدٍ الخميس 13 يونيو 2024.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء ،أن الرئيس السيسي ناقش مع رئيسة بنك التنمية الجديد تيسير التعامل بين الدول الأعضاء في تجمع بريكس، والتعامل بالعملات المحلية.

كما أشار إلى أن وقف التعامل بالدولار واليورو هو بشكل مبدئي لخطط أخرى، موضحا أن الصين وروسيا أوقفتا التعامل بالدولار في التعامل بينهما، بعد أن بلغ حجم التعامل بينهما ما يقرب من 220 مليار دولار العام الماضي.

وأوضح أن التعامل في الفترة القادمة، سيكون بالعملات المحلية بين دول التجمع، لتقليل هيمنة الدولار مع تعظيم العملة المحلية بين البلاد المنضمة للتجمع.

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