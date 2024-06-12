حدث في 8 ساعات| عفو رئاسي جديد عن سجناء وشروط الحصول على إجازة عيد الأضحى

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 214 لسنة 2024، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية.

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

احتفالًا بعيد الأضحى.. السيسي يقرر العفو عن باقي العقوبة لهؤلاء -تفاصيل القرار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 214 لسنة 2024، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية.

ويشمل القرار الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد؛ إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية)، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

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عيد الأضحى.. شروط حصول الموظفين على الإجازة

يحل بعد أيام عيد الأضحى المبارك 2024 والذي يحرص فيه الموظفين على قضائه بين الأهل والأسرة لاسيما المغتربين الذين يتخذونه فرصة للقاء أحبائهم ببلدانهم.

وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن شروط الحصول على إجازة العيد وفقا للقانون.

ويجيب مصراوي خلال السطور التالية عن شروط الحصول على إجازة العيد لموظفي القطاعين العام والخاص وفقا للقانون؛ حيث نص قانون الخدمة المدنية الذي يخص القطاع الحكومي على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

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48 درجة في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن خريطة الحرارة الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 وحتى الإثنين 17 يونيو 2024.

وقالت الهيئة في بيان لها أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الايام المقبلة موجة شديدة الحرارة تصل درجة الحرارة فيها لـ48 درجة.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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الرئيس السيسي يوقع قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة بقيمة 320 مليار جنيه

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 24 لسنة 2024 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023- 2024 ينص على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.

وتتوزع الاعتمادات على النحو الآتي: الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بقيمة 32 مليار جنيه، الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 244 مليار جنيه، والباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 44 مليار جنيه.

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التسليم فوري.. 20 صورة لشقق الإسكان المميز والحجز يبدأ 30 يونيو

تبدأ وزارة الإسكان في طرح وحدات سكنية للأفراد بعدد 984 شقة جاهزة للاستلام الفوري بمشروع "valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر، يوم 30 يونيو الجاري.

وأكدت وزارة الإسكان أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط اضغط هنا اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024.

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السكة الحديد: إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية المقررة بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 وبيانها كالآتي:

- يتم إلغاء قطارات أرقام 1942 – 1952 – 1954 (ثالثة مكيفة ) القاهرة/ أسوان وذلك يوم 13/6/2024 فقط، كما يتم إلغاء قطارات 1943 – 1953 – 1955 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة وذلك يوم 14/6/2024 فقط.

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القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة

لـ (400) ألف حصة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمعاونة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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إذا حضر الأسفلت والأسمنت.. أول طلب إحاطة بشأن قطع الأشجار وارتفاع الحرارة -مَن المسؤول؟

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير النقل، ووزير التنمية المحلية، بشأن "تراجع المساحات الخضراء بالإقليم المصري والقطع الجائر للأشجار؛ ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق".

وقالت النائبة مها عبد الناصر، في مستهل طلب الإحاطة، إن الدولة المصرية قد شهدت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بعدما كانت مصر قبلة للسائحين في مختلف فصول العام؛ بسبب مناخها المعتدل.

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