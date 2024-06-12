"الوطنية للإعلام ": مشروع الأرشفة هدفه توثيق تراث الهيئة الفني والثقافي بالمنطقة العربية

القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أن مشروع الأرشفة والتوثيق الذي نفذته الهيئة وشركة جوجل ، وتم نشره بقنوات الهيئة السبعة على اليوتيوب ، يأتي في إطار حرص الهيئة على توثيق تراثها الفني والثقافي الفريد من نوعه بالمنطقة العربية والحفاظ على حقوق الهيئة الأدبية والمادية من استغلال هذا التراث عبر بعض المنصات الإليكترونية ، فضلا عن قيام الهيئة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ علي هذا التراث وعلى حق الدولة .

جاء ذلك خلال تكريم زين اليوم ، الزملاء العاملين بمركز معلومات الهيئة بعد فوزهم بتسع جوائز من يوتيوب (ذهبيتان وسبع فضيات) عن الإنجاز الذي تحقق بمشروع الأرشفة والتوثيق الذي ينفذ طبقا لاتفاقية بين الوطنية للإعلام وشركة جوجل ، لما بذلوه من جهود كبيرة في توثيق وأرشفة تراث ماسبيرو الإذاعي والتليفزيوني ونشره بقنوات الهيئة السبعة على اليوتيوب ، والحفاظ على حقوق الهيئة الأدبية والمادية .

وأضاف زين أن الهيئة تمتلك كوادر مهنية متميزة ولديها القدرة على الإبداع ، بما يسهم فى تحديث وتطوير العمل والتعامل المتميز مع التقنيات الحديثة والمتطورة ، كما أثنى على جهود الزملاء وحرصهم وتفانيهم فى العمل ، فهم بحق واجهة مشرفة للوطنية للإعلام ، متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.

واستمع رئيس الهيئة لأفكار ورؤى الزملاء حول كيفية مواكبة التقنيات الحديثة والتطورات المتلاحقة ، بما يسهم في تطوير وتفعيل العمل، وأكد لهم حرصه الدائم على توفير الإمكانات اللازمة لدعم قدرات الزملاء وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الأهداف المرجوة.

وشمل التكريم كلا من : هيام مصطفى المدير التنفيذي لمشروع جوجل واليوتيوب بالهيئة الوطنية للإعلام، باسم البربري مسئول سيرفرات مشروع جوجل واليوتيوب، مروة سعيد المكلفة بمساعد المدير التنفيذي لقسم التليفزيون.، محمد مكاوي مساعد المدير التنفيذي لمشروع جوجل واليوتيوب، عمرو سلام مساعد المدير التنفيذي لقسم الإذاعة ، ريم محمد سعد مسئولة القناة الدينية على اليوتيوب نوون.