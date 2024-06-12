إعلان

BBC

الزمالك يشكو إبراهيم سعيد.. و3 سيناريوهات تتنظر لاعب الأهلي السابق

03:30 م الأربعاء 12 يونيو 2024

إبراهيم سعيد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عمارة:

كشف مصدران مطلعان، أن نادي الزمالك قدم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد إبراهيم سعيد، مقدم برنامج على قناة النهار الفضائية، للتحقيق معه واتخاذ إجراءات حياله بعد عدم التزامه بالأكواد الإعلامية المتبعة.

وقال المصدران: الزمالك قدم شكوى رسمية للمجلس مدعومة بتويتات للاعب الأهلي الزمالك، وبعض الفيديوهات.

وأضاف المصدران: إبراهيم سعيد خضع لتحقيق لمدة ساعتين في مقر المجلس، للإجابة عن ما ورد في شكوى النادي الأبيض.

وأوضح المصدران: لاعب الأهلي السابق ومقدم البرنامج ينتظره 3 سيناريوهات، هم: الأول: توقيع عقوبة بغرامة مالية ولفت نظر، والثاني: توقيع عقوبة بغرامة مالية ووقف برنامجه، والأخير: عقوبة مالية ووقف نهائي.

إبراهيم سعيد الزمالك نادي الزمالك المجلس الأعلى للإعلام
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عيد الأضحى.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن استعدادات الحكومة

إعلان

إعلان

* مقتل العشرات والتحفظ على مقيم مصري.. ماذا حدث في حريق الكويت؟
* الليلة في الساحل الشمالي بمليون جنيه.. مفيدة شيحة مهاجمةً ارتفاع الأسعار: "مش بنمشي ورا حَد"
* رغم حملات المقاطعة.. بيبسي ترفع أسعار الكانز بالأسواق يوليو المقبل