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القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات

02:45 م الأربعاء 12 يونيو 2024

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كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة

لـ (400) ألف حصة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمعاونة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر أسطول ضخم من وسائل النقل المختلفة تم نقل الحصص الغذائية إلى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تمهيدا للبدء في توزيعها بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات التي تقع بنطاق المسئولية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وافتتاح عدد من الأفرع التابعة لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة "صن مول" بالمحافظات بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم خدمة متميزة لأبناء الشعب المصري.

واستمرارا لحملة بلدك معاك التي تنفذها المنطقة الشمالية العسكرية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تم تنظيم قوافل طبية بالمناطق الآولى بالرعاية بنطاق محافظة البحيرة تضمنت (17) عيادة متنقلة في مختلف التخصصات تم خلالها إجراء المسح الطبي والمعامل والأشعة وتقديم الخدمات العلاجية لعدد (14247) حالة من المواطنين وطلبة المدارس المختلفة.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم ومشاركتهم كافة الأعياد والمناسبات.

القوات المسلحة الحصص الغذائية الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الأضحى
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