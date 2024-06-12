مصدر بـ"الكهرباء": تسجيل أعلى معدل استهلاك مازوت بـ32.5 ألف طن.. وانخفاض الغاز الطبيعي لـ15 مليون م3 يوميًّا

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استهلاك محطات توليد وإنتاج الكهرباء سجل أمس أكبر معدل استهلاك من المازوت وصل إلى ٣٢.٥ ألف طن يوميًّا، علمًا بأن الاتفاق مع هيئة البترول يتضمن توفير ٢٢ إلى ٢٥ ألف طن مازوت يوميًّا، إلا أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض ضغط الغاز تم زيادة كميات المازوت.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، بأن هناك تنسيقًا متبادلًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة كميات الغاز الطبيعي للكهرباء التي تراجعت لتسجل ١٥ مليون متر مكعب غاز يوميًّا، علمًا بأن محطات الكهرباء تحتاج يوميًّا إلى ما يقرب من ١٣٥ مليون متر مكعب غاز لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية من محطات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وشدد المصدر على أن جار العمل بخطة تخفيف الأحمال ساعتَين يوميًّا وليس ٣ ساعات رغم ارتفاع درجات الحرارة؛ ولكن هناك تعليمات بتوفير الكميات المطلوبة من المازوت وشحنات الغاز الطبيعي كي يتم تشغيل محطات الكهرباء ومواجهة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وكذلك تزامنًا مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة.