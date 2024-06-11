ليس بها صندوق أسود.. تفاصيل جديدة حول سقوط طائرة نائب رئيس مالاوي

كتبت -داليا الظنيني:

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، تفاصيل سقوط طائرة نائب رئيس مالاوي، قائلا: إن هناك علامات استفهام بسبب الإصرار على الإقلاع رغم تنبيهات سوء حالة الطقس.

وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة كانت قد خرجت من العاصمة إلى نحو 370 كيلو متر في شمال البلاد.

وتابع قائلا: خلال الهبوط تم إبلاغ الطاقم بتردي الرؤية لسوء الأحوال الجوية وطلبوا منها العودة من حيث أتى موضحا أن الطائرة لم تهبط وقررت العودة لمطار العاصمة وتم فقدان الاتصال بها ولم يجدوها في شبكة الرادار ثم تبين سقوطها وتحطمها.

واستطرد أن وجه الشبه بين حادث طائرة نائب رئيس مالاوي والرئيس الإيراني، هو عامل الطقس السيء إلى جانب وقوعها في منطقة وعرة ما جعل عمليات البحث تستغرق نحو يوم كامل.

وأشار الحلبي إلى أن الطائرة ذات الطراز الألماني بمحركين تم صنعها ببداية الثمانينيات ويحتمل أنه لا يوجد بها صندوق أسود، مشيرا إلى أن الصندوق يعد أحد أهم أدوات التحليل في الطائرة حال سقوطها.

واختتم قائلا: الصندوق الأسود في الطائرة يتم صنعه من مواد مصفحة يتحمل أعلى درجات الاصطدام بالأرض وكافة العوامل الأخرى من حرق واشتعال النيران، موضحا أن بعض الطائرات القديمة لا يوجد بها صندوق أسود.

اقرأ أيضا :

بيان عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها





