تستوعب 20% من إجمالي ناتج الجمهورية.. 14 معلومة عن أول مدينة للمخلفات في مصر

كتب- محمد نصار:

وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، والتي تعد أول مدينة للمخلفات في مصر.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع مدينة المخلفات في العاشر من رمضان:

1- مشروع المدينة قائم على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة.

2- يقع المشروع على مساحة 1228 فدانًا.

3- يضم المشروع مصانع مختلفة في عملية التدوير، حيث يتم التعامل مع كل مُدخل بطريقة مختلفة.

4- تستوعب كمية المخلفات الناتجة من القاهرة والقليوبية والتي تتعدى 20% من كامل كمية المخلفات في مصر.

5- السور الخارجي للمدينة مُحاط بسياج شجري بطول 9 كم، وطرق داخلية (طول 4 كم وعرض 60 مترًا).

6- يضم المشروع خزان مياه وطريق رئيسي ومرافق وبنية تحتية.

7- يقع على بعد نحو 7 كم من طريق مصر- الإسماعيلية، و4 كم جنوب المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

8- تم اختيار موقع المشروع في منطقة صحراوية شاغرة، وتعتبر أقرب المناطق السكنية إلى المشروع هي مدينة العاشر من رمضان على بعد نحو 7 كم، كما تقع مدينة بدر على بعد نحو 12 كم منه.

9- يهدف لمعالجة المخلفات بأحدث التقنيات العالمية والدفن الصحي الآمن للمتبقي من المرفوضات.

10- يضم محطة لمعالجة المخلفات البلدية لمحافظة القاهرة على مساحة 212 فدانًا بالإضافة إلى مدفن لمرفوضات المخلفات لمحافظة القاهرة على مساحة 446 فدانًا وكذلك محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 16 فدانًا.

11- بالنسبة لمحافظة القليوبية، يضم محطة لمعالجة المخلفات البلدية على مساحة 106 أفدنة، ومدفن لمرفوضات المخلفات على مساحة 237 فدانًا، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 10 أفدنة.

12- يضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات على مساحة 100 فدان خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

13- يضم محطة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء لمحافظتي القاهرة والقليوبية على مساحة 23 فدانًا.

14- يضم محطة لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة على مساحة 76 فدانًا.