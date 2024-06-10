بعد أزمة تأشيرات الزيارة.. توجيهات عاجلة من "السياحة" للمواطنين بشأن الحج 2024

كتب- محمد أبو بكر:

تكثف وزارة السياحة والآثار، جهودها التي تقوم بها لتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة المتميزة والرعاية الشاملة لهؤلاء الحجاج بما يضمن تجربة حج مريحة وميسرة، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات الدولة المصرية في هذا الإطار.

وبحسب بيان صادر عن "السياحة"، الاثنين، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة والتأكد من تقديم لهم أفضل الخدمات.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي، رئيس، الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن الوزارة تضع راحة وسلامة حجاج السياحة على رأس أولوياتها وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة لهؤلاء الحجاج.

وأشارت إلى أن الوزارة شكلت فرقًا ميدانية متخصصة تعمل على مدار الساعة في كافة الأماكن الرئيسية التي يتواجد بها الحجاج، لضمان تلبية كافة احتياجاتهم والرد على استفساراتهم بشكل فوري، موضحة أن هذه الفرق مجهزة بأحدث الوسائل التقنية الحديثة لتسهيل عملية التواصل مع الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم في أي وقت على مدار الساعة خلال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة.

وأوضحت أن مقرات البعثة الرئيسة للوزارة تتواجد في مكة المكرمة بكل من فندق مكارم أجياد والذي يمتاز بقربه من الحرم المكي مما يسهل وصول الحجاج إليه، وفندق نسمات اليقين بمنطقة العزيزية والذي تم اختياره لوقوعه في منطقة تواجد حجاج الاقتصادي، أما في المدينة المنورة يتواجد مقر البعثة بفندق كراون بلازا والتي يتميز أيضاً بقربه من الحرم المدني.

وتتواجد البعثة في كافة مقراتها الرئيسة طوال فترة الحج أو في المشاعر المقدسة أثناء فترة المناسك طوال الـ 24 ساعة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما تتواجد أيضاً، خلال المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، في كافة المخيمات الخاصة بحجاج السياحة (الخمس نجوم - الاقتصادي - البري).

وعززت الوزارة التعاون مع البعثة الطبية المصرية لتوفير عيادات صحية لحجاج السياحة في المناطق ذات الكثافة العالية لتواجدهم، بجانب العمل على تواجد أطباء وممرضين لرعاية ضيوف الرحمن من مرضى الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، إلى جانب توفير الأدوية بشكل مجاني.

وأطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج هذا العام، حملات توعوية شاملة تهدف إلى تثقيف الحجاج بالنظم والقوانين المتعلقة بالحج، وتشمل توزيع كتيبات إرشادية وتنظيم ندوات تعريفية، بالإضافة إلى نشر محتوى توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي لتقديم نصائح وإرشادات تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، التزامها بمواصلة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة، كما دعت جموع الشركات وحجاج السياحة إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات الصادرة من المملكة العربية السعودية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، والتأكيد على الالتزام بإبقاء بطاقة نسك مع حجاج السياحة والتأكيد على حملها والحفاظ عليها طوال فترة تواجدهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث أن تلك البطاقة هي وسيلة الدخول الوحيدة للمشاعر المقدسة.