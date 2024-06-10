حزمة توجيهات عاجلة من التنمية المحلية للمحافظات قبل عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية داخل نطاق المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة، ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضحية في المدن الرئيسية أو المراكز لخدمة جميع الأهالي، وتكليف مديريات الخدمات المعنية بالمرور المستمر على المجازر للتأكد من الجاهزية الكاملة لكل المجازر وتوفير الأطباء والعمال المنوطين بأعمال الذبح مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظًا على البيئة وعلى سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه بضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع الاهتمام بنظافة أماكن الذبح واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية للمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال إجازة العيد للتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد، والمرور اليومي طوال أيام عيد الأضحى لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأصدر وزير التنمية المحلية، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء والعناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة لمواجهة أي أحداث طارئة وإرسال تقارير دورية والتواصل معهما على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها.

ووجه اللواء هشام آمنة، برفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ، مع متابعة مواقف السيارات (النقل العام والسرفيس ونقل الركاب والأجرة) لعدم استغلال المواطنين، مشددًا على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب، مطالبًا بالتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية اليها، مع الالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالي والحضاري للمحافظات.

وكلف اللواء هشام آمنة، بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة عمل المرافق الخدمية بالمحافظات من مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد، وتأكد الجهات التنفيذية بالمحافظات من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة، وتكثيف تواجد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ على مدار الساعة لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري.

وطالب اللواء هشام آمنة، المحافظات بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة في الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بها، والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح، مع التنبيه على نظافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالي وإزالة الأتربة عنها وصيانتها.

كما وجه وزير التنمية المحلية، باستمرار مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية والوصول إلى المواطنين البسطاء لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة، مؤكدًا على المحافظين متابعة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بالكميات والأسعار المناسبة، مع استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بكل المحافظات، والتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، إضافة إلى التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين.

وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة توفير مخزون الدقيق بالمستودعات وتوفير الدقيق المُدعم للمخابز، وزيادة كميات أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية، بالإضافة إلى توفير احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك من السلع الأساسية واللحوم وزيادة المعروض منها بكل أنواعها، للتيسير على المواطنين لا سيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم.

ولفت إلى أنه من المقرر فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف مديريات التموين بجميع المحافظات، مكلفًا بتكثيف الحملات التفتيشية لمديريات التموين والطب البيطري والصحة الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، ومحطات الوقود لضبط أي مخالفات، واستمرار حملات التفتيش خلال أيام العيد وعقب انتهاء الإجازة المقررة.

ووجه اللواء هشام آمنة، بالتأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من الوزارات المعنية والمسطحات المائية والنهرية والبحرية للمرور على كل المراسي والعائمات بأنواعها ومراجعة صحة التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل، مع الالتزام بتعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التي يتم استخدامها.

ودعا اللواء هشام آمنة، المواطنين الذين لديهم شكاوى أو مخالفات خلال فترة عيد الأضحى بالتواصل الفوري مع فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" الجديد (٠١٢٠٠٣٥٣١١١) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني Info7@mld.gov.eg، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.