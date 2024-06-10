بعد انتشار المطبات والحفر.. "إسكان الشيوخ" توصي بخطة عاجلة لتطوير شوارع الإسكندرية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، بشأن سوء حالة الرصف بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور سكرتير عام محافظة الإسكندرية اللواء خالد جمعة، ومديرة إدارة الطرق بمحافظة الإسكندرية المهندسة أمل محمود.

وقال النائب محمد صبري، إن محافظة الإسكندرية نفذت العديد من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية، ولكن تلاحظ أن معظم شركات المقاولات التي تولت الأعمال لم تنفذ إعادة الشيء لأصله مما تسبب في سوء حالة الرصف في معظم الأحياء بخاصة منطقة حي شرق، مقترحًا سرعة إعادة الشيء لأصله لجميع الشوارع التي تم تنفيذ أعمال المرافق بها وتكليف الأحياء بعمل صيانات عاجلة للطرق الرئيسية حيث تلاحظ كثرة المطبات والحفر في العديد من الشوارع الرئيسية والتي تحتاج فقط لصيانة لبعض أجزائها لحين إعادة رصفها عند توافر الميزانية اللازمة لذلك.

وبناء على ذلك، أوصت لجنة الإسكان خلال اجتماعها بزيارة مكتب سكرتير عام محافظة الإسكندرية بعد عيد الأضحى وتواجد رؤساء الأحياء بالمحافظة وممثلي مديريات الطرق، لوضع خطة عاجلة للشوارع التي تتطلب أولوية في رفع كفاءتها وتوفير الموارد المالية من خلال النافورات المتواجدة في أحياء المحافظة.

وتطرق النائب محمد صبري، إلى هدم كوبري العامرية بمحافظة الإسكندرية المتجه إلى القاهرة لبدء تطويره بمدخل القاهرة الصحراوي، قائلًا: يشكل خطورة كبيرة ويتسبب في إحداث أزمة مرورية كبيرة.

وقال ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، ردًا على النائب: إن هدم كوبري العامرية بمحافظة الإسكندرية المتجه إلى القاهرة لبدء تطويره سيستمر قرابة العام ونصف.

وأوصت لجنة الإسكان، في هذا الشأن، بمنع سيارات النقل الثقيل من المرور من المنطقة المتواجد بها كوبري العامرية خلال شهر الصيف، منعا لإحداث حالة من الازدحام وتحويل مسار سيارات النقل الثقيل إلى طريق النهضة.

كما أوصت اللجنة، برصف مزلقان القطر القديم المؤدي إلى منطقة العامرية لتيسير حالة التنقل بين المواطنين، ومنع سير التوك توك في المنطقة لتسهيل حركة التنقلات.