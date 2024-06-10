لمدة ساعة ونصف.. بدء امتحان مادة التربية الوطنية للثانوية العامة 2

كتب- محمد فتحي:

بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة في أداء امتحان مادة التربية الوطنية 2024، الذي انطلق في تمام الساعة الـ"11 صباحا ويستمر لمدة ساعة ونصف فقط.

وتتضمن ورقة الأسئلة 25 سؤالا مخصص لها 25 درجة، إذ أن كافة الأسئلة اختيارية من متعدد ولا توجد فيها أسئلة مقالية.

واستقبلت لجان الثانوية العامة في مختلف المحافظات الطلاب لأداء الامتحانات في المواد الغير المضافة، وذلك في أول أيام الامتحانات.

وقامت لجان الثانوية العامة، بإجراء التفتيش اللازم لطلاب الثانوية، من خلال العصا الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي وسيلة من وسائل الغش الإلكتروني، وذلك في المدة المقررة من الوزارة وهي 15 دقيقة.

وحذر رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات من حيازة التليفون المحمول.

وأكد رؤساء اللجان على الطلاب أن حيازة التليفون المحمول ممنوعة وكذلك أي وسيلة إلكترونية.

وحذرت اللجان الطلاب من الدخول بشنط أو مذكرات أو أي مستلزمات عدا الأقلام.