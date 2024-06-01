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أحمد موسى يكشف تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025 -(فيديو)

08:50 م السبت 01 يونيو 2024

أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، والذي سيتم مناقشته غدًا بمجلس النواب، مطالبًا أعضاء المجلس أن تكون الأولوية للمواطن، حيث لا حديث يعلو عن ملف الموازنة.

وقال، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، إن مجلس النواب عليه مسئولية تاريخية عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الموازنة الجديدة بعد شهر من الآن.

وأضاف، أنه أطلع على أكثر من نصف ملف مشروع الموازنة العامة الجديد للعام 2024-2025، والذي به العديد من المزايا للمواطنين خاصة القطاعات التي بها دعم مثل الخبز أو الصحة أو التعليم، وسيكون فيه بعض الأمور التي قد لا تعجب البعض.

وأوضح، أنه كما أن ملف الأجور والمعاشات والتعليم والصحة من أبرز الملفات التي تشغل المواطن في مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى موضوع الأسعار، والتي تعد الشغل الشاغل للمواطن، كما أن الضرائب في الموازنة الجديد ستصل إلى ملياري جنيه.

وأشار إلى أن الدعم ما زال مستمرًا في كافة القطاعات سواء التعليم أو الصحة أو المواد البترولية، حيث الدعم لقطاع التعليم في الموازنة المالية للعام الحالي 165 مليار جنيه، وتم زيادة هذا الرقم إلى 214 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30%، كما أن هناك زيادة كبيرة لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة، كما أن الحكومة ستدعم ملف الخبز بأكثر من 100 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي المقبل.

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