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التطبيق نهاية الشهر.. 3 شرائح لا تشملها زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة

07:02 م السبت 01 يونيو 2024

أرشيفية

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كتبت- داليا الظنيني:
أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لن يتم الاقتراب من أسعار الكهرباء لأول 3 شرائح وسوف يستمر الدعم عليهم.

وأوضح "عمر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "يجب أن تستمر شركات الكهرباء في تأدية الخدمات الخاصة بها كي لا تتأثر سلبًا"، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم هي العدو الرئيسي لنا.

وأضاف: "لن يتم المساس بأسعار الكهرباء لأول 3 شرائح الأقل استهلاكًا"، مضيفا: "توليد الكهرباء يحتاج إلى غاز ومازوت بتكلفة حوالي 15 مليار جنيه شهريًا".

وتابع: "الموازنة الجديدة بها دعم بأكثر من 96 مليار جنيه لرغيف الخبز ولم يتم رفع الدعم عن منظومة الخبز مطلقا".

دعم الكهرباء شرائح الكهرباء ياسر عمر
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