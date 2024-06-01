سكن وتأمينات ومواصلات.. فرص عمل في إحدى شركات الجيزة -(الشروط والتقديم)

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن توافر عدد من فرص العمل، بشركة بروسكيور للأمن والحراسة، بحضور مسئول الموارد البشرية، وذلك يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأضافت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أنه مطلوب في فرص العمل "200 مراقبين ومشرفين آمن بالشيخ زايد".

وأشارت "المحافظة"، إلى أن شروط فرص العمل المُتاحة، كالآتي:

- السن من 21 عام وحتى 45 عام.

- المؤهل: متوسط وعالي.

- تأمينات اجتماعية.

- سكن للمغتربين.

- مواصلات.

- 25 يوم عمل و5 أيام راحة.

ويمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825- 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.

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