31 سلعة بأسعار مخفضة.. التموين: صرف 75% من سلع شهر يونيو قبل عيد الأضحى

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو الحالي، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة.

وتوفر الوزارة كل الأصناف التي تضخها ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الأساسية متوفرة في ظل جهود الوزارة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

وأكد "المصيلحي"، أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن، سلمت منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.

بدورها، قالت هالة غريب، مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في الجيزة، إنه يتم صرف السلع التموينية من خلال 2500 بقال تمويني ومنفذ جمعيتي ومنفذ تابع لشركتي النيل المجمعات الاستهلاكية، والمصرية لتجارة الجملة، إضافة إلى 21 مخزن جملة للشركة المصرية لتجارة الجملة، منتشرين في أنحاء الجيزة.

فيما أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، خلال جولة تفقدية على منافذ الصرف بمحافظة الجيزة بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، انتظام في عمليات صرف المقررات التموينية دون أي مشكلات.

وأشار إلى ارتفاع نسب الصرف لنحو 20% في اليوم الأول، متوقعًا أن تتجاوز عمليات الصرف نسبة الـ75% وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك والذي يبدأ يوم 16 يونيو الحالي.

وأوضح الدجوي، أنه تم صرف الاستعاضة الأولى من المقررات التموينية لشهر يونيو الجاري بواقع 25% من إجمالي المقررات التموينية، كما جار تسلم بقية الاستعاضات تباعًا، مؤكدًا أن الأمن الغذائي مستقر بنسبة 100%.

وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو سكر، و4 زجاجات زيت، وبقية المبلغ مكرونة، إضافة إلى سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.