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BBC

قبل تطبيقها.. ننشر أعلى نسبة زيادة متوقعة في شرائح الكهرباء

11:54 ص السبت 01 يونيو 2024
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    تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء
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    فواتير الكهرباء
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    تقليل فاتورة الكهرباء
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    فاتورة الكهرباء
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    ترشيد فاتورة "الكهرباء
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    فاتورة استهلاك الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

تستعد وزارة الكهرباء لتعجيل أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة وذلك بعد التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء بشأن تكليف وزارة الكهرباء بوضع خطة جديدة لرفع الدعم تدريجيا على مدار 4 سنوات.

وقال مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء إلى 40%.

وكشف المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، تفاصيل الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنها ستتراوح في أول 3 شرائح بين 30 و35%.

وأوضح المصدر، أن أعلى نسبة زيادة ستكون في الشرائح بعد الثالثة والتي ستصل إلى 40%، وذلك مراعاة للفئات التي تحتاج إلى الدعم.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مؤتمرًا صحفيا الأيام المقبلة للإعلان عن خطة تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها مع فاتورة شهر يوليو 2024.

وزارة الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء رئيس الوزراء القابضة لكهرباء مصر
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