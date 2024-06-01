محور أحمد عرابي الجديد.. من كوبري 15 مايو وشارع أحمد عرابي لـ"اكتوبر وزايد" في دقائق

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كتب- محمد أبو بكر:

يُعد محور 26 يوليو الجديد من بين المحاور المهم التي أنشئت لربط حركة المرور بين مختلف المحاور، سواءً مع محور الفريق كمال عامر أو محور أحمد عرابي، أو تسهيل الوصول إلى محور المهندس شريف إسماعيل وبعد ذلك الطريق الدائري وطريق إسكندرية الصحراوي.

ووفق مصدر بمحافظة الجيزة، أنشئ محور أحمد عرابي الجديد في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة؛ بهدف ربطه بالطريق الدائري ومحور 26 يوليو القديم، الذي يصل بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى ذلك أنشئ كوبري جديد في طريق محور أحمد عرابي القديم لربطه بمحور أحمد عرابي الجديد ومحطة قطارات الصعيد.

وتم توسيع طريق أحمد عرابي القديم، وذلك من خلال الآتي:

- إنشاء كباري مشاة وتوسيع مسار الطريق لتضاعف مساحته.

- إنشاء محطة مترو التوفيقية.

- إنشاء كوبري جديد بالقرب من نادي الزمالك في ميدان سفنكس لربطه بمحور أحمد عرابي ومحور 26 يوليو القديم.

- يتوفر الكوبري على نزلتين، الأولى موجهة للقادمين إلى النادي الأهلي والثانية موجهة للقادمين إلى نادي الزمالك.

ويربط محور أحمد عرابي الجديد، بين طريق المنشية من حي الهرم وبداية محور عمرو بن العاص و شارع أحمد عرابي بالمهندسين.

وجاءت مواصفات محور أحمد عرابي الجديد، كالآتي:

- طول 11 كم و عرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه.

- تم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر؛ ليكون بذلك محور بديلًا لمحور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

- يساهم في الوصول من فيصل للمهندسين ومحطة قطارات الصعيد فى دقائق.

- يبدأ مطلع محور أحمد عرابي الجديد من الطريق الدائري وأرض اللواء وطريق إسكندرية الصحراوي، وبشكل سطحي يمكن أن يوصلنا إلى شارع السودان وشارع جامعة الدول العربية وميدان سفنكس.

- يقع محور الفريق كمال عامر على اليمين من طريق محور أحمد عرابي، ويمكن الوصول من خلاله إلى أرض اللواء والعمرانية وناهية والمنيب والهرم، أما على اليسار من الطريق، فيؤدي الطريق إلى محور 26 يوليو الجديد وطريق إسكندرية الصحراوي.

ومن أبرز مميزات محور أحمد عرابي الجديد، هو توفير مسار مروري مباشر من منطقة كوبري 15 مايو إلى شارع أحمد عرابي، مما يتيح الانتقال إلى الشيخ زايد وأكتوبر بسهولة، دون الحاجة للمرور عبر ازدحام ميدان لبنان.

ويتصل محور أحمد عرابي الجديد، بروابط مع عدة محاور، بما في ذلك محور الفريق كمال عامر، مما يتيح وصولًا سريعًا إلى مناطق العمرانية والهرم وأرض اللواء في خمس دقائق فقط، ويتصل بالطريق الدائري وكوبري البراجيل، ويتقاطع مع محور 26 يوليو القديم والمتحف المصري الجديد، مما يعزز التواصل بين المناطق ويسهل حركة النقل والتنقل في المنطقة، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى مناطق أكتوبر والشيخ زايد والطريق الصحراوي في غضون 10 إلى 15 دقيقة.



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