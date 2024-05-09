مساعد وزير الصحة: تسليم ٢٠ مستشفى على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، عن تسليم 20 مستشفي نهائيًا هذا العام على مستوى الجمهورية منهم مستشفى منفلوط وديروط قبل نهاية عام 2024.

وتابع إسماعيل: "من ضمن المستشفيات المرتقب تسليمها أيضًا مستشفى طما المركزي ابتدائيا نهاية ديسمبر المقبل، خاصة وأن نسبة تنفيذ الأعمال وصلت الآن لنسبة 70%، وسيتم إنشاء 10 مستشفيات نمطية جديدة أيضًا هذا العام.

وتساءل النائب ياسر عمرو وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الاعتمادات المخصصة لمستشفى أبنوب وساحل سليم، ومستشفى القوصية.

وعلق ممثل الصحة قائلا: "تم بالفعل زيادة الاعتمادات المالية لمستشفى أبنوب وساحل سليم في العام المالى الجديد 2024/2025، وسيتم بدء العمل فى مستشفى القوصية خلال العام المالى المقبل أيضا".