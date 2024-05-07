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مصدر رفيع المستوى: استمرار مباحثات الوفود المصرية والقطرية والأمريكية وحماس

08:33 م الثلاثاء 07 مايو 2024

وزارة الخارجية المصرية

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القاهرة - مصراوي:

قال مصدر رفيع المستوى، إن الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس.

جاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار المصدر، إلى أن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية المنتظرة جراء استمرار التصعيد في رفح الفلسطينية، منوهًا إلى استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.

وأضاف أن مصر حذرت من التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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