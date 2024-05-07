"دفاع النواب": نتنياهو فقد صوابه.. وعلى العالم التحرك لإنقاذ سكان غزة

كتب- نشأت علي:

أدان اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، التصرفات الإسرائيلية غير المسئولة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال اقتحام رفح الفلسطينية والتجاوزات الهمجية من جنود الاحتلال التى وصلت لاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن نتنياهو فقد صوابه بهذه الخطوات التي تعرقل مساعي الهدنة التى تقوم بها مصر والأطراف الدولية.

وطالب وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي تجاة هذه المجازر التي ترتكب ضد شعب أعزل يروح ضحيتها الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني في آخر ملاذ لهم وهي مدينة رفح الفلسطينية.

وطالب وكيل دفاع النواب العقلاء في العالم وإسرائيل بضرورة الضغط على المجرمين من قادة إسرائيل الذين أعطوا الأوامر باقتحام رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا التصرفات ستعقد الأمور وتخلف عددا أكبر من الضحايا من المدنيين من الفلسطينيين من النساء والأطفال الأبرياء.

وأشاد وكيل دفاع النواب بالموقف المصري والمبادرة المصرية الساعية لإقرار هدنة دائمة لمنع مزيد من ارتكاب المجازر بين الجانب الفلسطيني، موضحًا أن مصر لم ولن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم نحو الحصول على حقوقهم المشروعة في بناء دولتهم المستقلة.

وثمن وكيل دفاع النواب من الموقف المصري بانتهاج السلام كخيار استراتيجي لمنع انزلاق المنطقه في دوامة الفوضى والدمار.