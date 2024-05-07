فرصة ذهبية.. برلمانية تدعو المواطنين للاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بضرورة الاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ لتقنين أوضاعهم السكنية في ضوء القانون الجديد للتصالح ولائحته التنفيذية .

وقالت عفيفي في تصريحات لها اليوم الثلاثاء: إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء والتي بدأت اليوم، خير دليل على تطبيق أجهزة الدولة للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بحيث يمكن لملاك الوحدات السكنية المخالفة التصالح ودفع الرسوم المطلوبة للحصول على الرخصة .

وأشارت النائبة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء حدد حالات التصالح، فضلًا عن الحصر الجوي للعقارات غير المرخصة المبنية قبل 15 أكتوبر 2023.

وشددت عفيفي على الخدمات والتيسيرات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية من خلال تدريب الموظفين وإتاحة المراكز التكنولوجيا بالأحياء لاستقبال طلبات المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء، فضلًا عن إتاحة تطبيق "تصالح " والذي يتيح لكبار السن والمنشغلين التقدم بأوراق التصالح عبر الموقع الإلكتروني؛ للتيسير عن المواطنين، قائلةً: هذه فرصة ذهبية للإقامة في سكن قانوني تشمله جميع المرافق .

ووجهت النائبة ريهام عفيفي نداء للمواطنين بسرعة التقدم بأوراقهم؛ والتي تشمل حسبما أعلن من قبل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، وإيصال سداد رسم فحص الطلب، لافتةً إلى ضرورة سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.