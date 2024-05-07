اليوم.. "بحوث الصحراء" يفتتح المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ

كتب- عمرو صالح:

ينطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع المؤتمر الأورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 والذي تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه EDS تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المؤتمر يقام تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط" ويشهد مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية و كيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لعدد 25 دولة حيث يقام على هامش المؤتمر معرض يتضمن أحدث المبتكرات في مجال تحلية المياه، مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمن المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف "شوقى"، أن المؤتمر يهدف إلى الفعالية العلمية والتواصلية إلى تعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال.

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