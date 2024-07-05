العام الهجري الجديد.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر محرم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهريوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصريةالشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق السادس من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ذي الحجةلعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا