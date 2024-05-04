بـ 300 مليون دولار.. سؤال برلماني بشأن حقيقة بيع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح



كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء عن حقيقة قبول الحكومة لعرض بيع بـ ٣٠٠ مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بجنوب برأس غارب والتي تم افتتاحها عام ٢٠١٨.

وأضافت "السعيد"، أنه وفقًا لما نشر بالموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المحطة تقع على ١٠٠ كيلو متر مربع وتكلفت ٤٧٨ مليون يورو (أي ما يساوي ٥١١،٤٦ مليون دولار) وأنها من أكبر محطات توليد الكهرباء من الرياح بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ عدد التوربينات بها ٢٩٠ توربينة.

وطالبت البرلمانية بالإجابة على سؤالها الإجابة كتابة وأن توضح الحكومة للرأي العام حقيقة قبول العرض بهذا السعر المتدني ، وهل قبول هذا العرض حقيقي، وهل يشمل العرض أرض المشروع التي تبلغ ١٠٠ كيلو متر مربع؟!.