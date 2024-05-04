إعلان

BBC

خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات

06:02 م السبت 04 مايو 2024

وليد جاب الله الخبير الاقتصادي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:
أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، بهدف تنشيط السوق وخلق آلاف فرص العمل.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أكد جاب الله أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق اللامركزية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشاريع في مختلف المحافظات، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم إنشاء أكثر من 26 مشروعًا بتكلفة استثمارية تجاوزت 60 مليار جنيه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر لديها مشروع متكامل لتطوير المناطق اللوجستية، ويشمل استثمارات في الموانئ البحرية والجافة والمطارات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المناطق اللوجستية في المحافظات تعمل على تعزيز التجارة الداخلية وتطوير وتعزيز القطاع اللوجستي، مما يؤدي إلى توفير توفير نسبة 15% من تكاليف البضائع والسلع.

وليد جاب الله اللامركزية ضخ الاستثمارات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خاص| زاهي حواس: أتمنى أن يحدث ذلك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

إعلان

إعلان

تبقى مساران.. ماذا ينتظر "شروق وطه" المتهمين في واقعة نيرة صلاح؟
مفاوضات غزة بالقاهرة.. هل ينجح المقترح المصري في الوصول لاتفاق بين إسرائيل وحماس؟