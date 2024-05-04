خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات

كتب- حسن مرسي:

أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، بهدف تنشيط السوق وخلق آلاف فرص العمل.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أكد جاب الله أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق اللامركزية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشاريع في مختلف المحافظات، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم إنشاء أكثر من 26 مشروعًا بتكلفة استثمارية تجاوزت 60 مليار جنيه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر لديها مشروع متكامل لتطوير المناطق اللوجستية، ويشمل استثمارات في الموانئ البحرية والجافة والمطارات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المناطق اللوجستية في المحافظات تعمل على تعزيز التجارة الداخلية وتطوير وتعزيز القطاع اللوجستي، مما يؤدي إلى توفير توفير نسبة 15% من تكاليف البضائع والسلع.