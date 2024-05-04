بيان مهم من الجيزة بشأن المستندات المطلوبة لـ "التصالح في مخالفات البناء"

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

وأضافت "الجيزة"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح طبقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 على مخالفات البناء، أهمها، صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويرصد "مصراوي"، المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وفقًا لمحافظة الجيزة، كما يلي:

يذكر أن، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعلن عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على راس أولويات الدولة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية مؤكدا على جاهزية المراكز التكنولوجية والبالغ عددها ٢١ مركزا على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.