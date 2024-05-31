يطبق حتى عيد الأضحى.. إجراء عاجل من مترو الأنفاق في أول يوم لشهر يونيو 2024 - (تفاصيل)

كتب- محمد نصار:

قررت شركة "أر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT تقليل زمن التقاطر داخل محطات الخط الثالث.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار من السبت 1 يونيو وحتى بداية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وعليه، تقرر أن يكون زمن التقاطر كل 4.5 دقيقة بدلًا من 5.5 دقيقة وذلك من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات خلال ساعات الذروة.

كما تقرر أن يكون زمن التقاطر 9 دقائق بدلًا من 11 دقيقة من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج خلال ساعات الذروة.

وتم تحديد ساعات الذروة من محطة عدلي منصور إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج من 6 لـ 10 صباحًا، ومن 1 لـ 6 مساءً.

كما تم تحديد ساعات الذروة من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور من 7 لـ11 صباحًا، ومن 2 لـ 7 مساءً.