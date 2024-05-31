رئيس مجلس الشيوخ يبحث تعزيز التعاون المشترك خلال لقائه رئيس أوزبكستان

القاهرة - أ ش أ

بحث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مع رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرضيايف، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرضيايف، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته للعاصمة الأوزبكية طشقند؛ تلبية لدعوة رئيسة مجلس الشيوخ تنزيلا ناربايفا.

واستهل ميرضيايف اللقاء بإرسال تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثمنا ما تشهده مصر من تنمية وطفرة حقيقية في إطار استراتيجية مصر 2030.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وكذا تعزيز أطر التبادل السياحي، والتعاون العلمي؛ سيما في ظل تشكيل لجنة تعاون علمي مشترك بين البلدين.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتور محمد شوقى العناني عضو مجلس الشيوخ.