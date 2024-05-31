بالعملة الأجنبية.. الهجرة: توفير صكوك الأضاحي للمصريين بالخارج - اعرف الأسعار

كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، وفقاً للسعر الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في بيان، الجمعة، إن ذلك جاء احتفاء بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف، وانطلاقاً من دور وزارة الهجرة تجاه أبناء مصر في الخارج وتلبية لرغباتهم.

وأثنت السفيرة سها جندى، على جهود وزارة الأوقاف، بشأن التنسيق والتعاون المثمر من أجل تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، لافتة إلى أن سيتم إطلاع كافة الجاليات المصرية بالخارج على ما أعلنته وقدمته وزارة الأوقاف هذا العام بشأن صكوك الأضاحي، معربة عن خالص التهاني لجميع الجاليات المصرية في الخارج، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.