20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم.. تعرف عليها
كتب- عمرو صالح:
حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم فى إطار الدور التوعوي والإرشادي للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن العلامات تم تحديدها كما يلي:
بالنسبة للأضاحي:
1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.
2- أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أى اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.
3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال.
4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.
5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الالتهابات والإفرازات.
6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.
7- أن يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.
8- أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.
9- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.
10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها.
11- ألا يكون الكرش ممتلئ بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.
12- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال.
ثانياً بالنسبة للحوم
13- لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق
14- أن يكون نسيج اللحم صلب متماسك فلا يترك أثر عند الضغط عليه باليد
15- أن تكون اللحوم خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفية حمراء.
16- أن تكون اللحوم ذو رائحة طبيعية جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ.
17- ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.
18- التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.
19- أن تكون خالية من أى مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية.
20- أن تكون قطع اللحوم متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.
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