إعلان

BBC

مجدي الجلاد: إذا كانت الحرب قرارًا عربيًا فليخوضها كل العالم العربي وليس مصر بمفردها

09:51 م الخميس 30 مايو 2024
  • عرض 4 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 4 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 4 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
  • عرض 4 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير وكالة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع ( مصراوي - يلا كورة- الكونسلتو- شيفت )، إن قرار خوض الحرب من أصعب القرارات، ولكن إذا كانت الحرب هي الحل فمصر مستعدة للتضحية.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، على قناة النهار، انتقد الجلاد، الدعوات لخوض الجيش المصري حرب مباشرة مع نظيره الإسرائيلي، قائلا: "إذا كانت الحرب قرارًا عربيًا فليخوضها كل العالم العربي وليس مصر بمفردها".

تابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: "دخول الجيش المصري في مواجهة مباشرة مع إسرائيل هي حرب مباشرة مع أمريكا، نحن لا نتحدث عن تحالف أمريكي إسرائيلي، هم كيان واحد، أمريكا هي إسرائيل، الجيش الإسرائيلي بمفرده لن يستطيع الصمود أمام الجيش المصري أكثر من أسبوع، والدليل أن إسرائيل تحارب عناصر مقاومة غير نظامية (حماس) منذ السابع من أكتوبر ولم تحسم الحرب حتى الآن.

وأكمل الجلاد: "في علوم السياسة مصر فعليًا دخلت الحرب مع الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر، وهي الآن في حالة حرب، واشتعال الصراع فجأة أمر وارد لوجود خطوط تماس بين الجيشين"، مشيرًا إلى أن التهديد الإسرائيلي للأمن القومي المصري قائم منذ سيطرتها على محور صلاح الدين، وبرغم ذلك ما زالت تتحلى بالحكمة وضبط والنفس ولكن استمرار هذا الصبر من الممكن ألا يستمر".

واستبعد الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر وإسرائيل، موضحًا: "مصر حليف استراتجي قوي لأمريكا باعتبارها أقوى جيوش المنطقة، وحدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر وإسرائيل يمثل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي بـ10 أضعاف التأثير على الأمن القومي المصري".

مجدي الجلاد مجدي الجلاد يندد بالإبادة الجيش المصري إسرائيل محور صلاح الدين معبر رفح مصر وإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

نتيجة الشهادة الإعدادية.. 5 خطوات للتظلم فور إعلانها رسميًا في القاهرة والجيزة
مجدي الجلاد: إذا كانت الحرب قرارًا عربيًا فليخوضها كل العالم العربي وليس مصر بمفردها
جيل كامل مهدد بالموت.. الأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل في السودان