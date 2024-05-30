مجدي الجلاد: إذا كانت الحرب قرارًا عربيًا فليخوضها كل العالم العربي وليس مصر بمفردها

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير وكالة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع ( مصراوي - يلا كورة- الكونسلتو- شيفت )، إن قرار خوض الحرب من أصعب القرارات، ولكن إذا كانت الحرب هي الحل فمصر مستعدة للتضحية.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، على قناة النهار، انتقد الجلاد، الدعوات لخوض الجيش المصري حرب مباشرة مع نظيره الإسرائيلي، قائلا: "إذا كانت الحرب قرارًا عربيًا فليخوضها كل العالم العربي وليس مصر بمفردها".

تابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: "دخول الجيش المصري في مواجهة مباشرة مع إسرائيل هي حرب مباشرة مع أمريكا، نحن لا نتحدث عن تحالف أمريكي إسرائيلي، هم كيان واحد، أمريكا هي إسرائيل، الجيش الإسرائيلي بمفرده لن يستطيع الصمود أمام الجيش المصري أكثر من أسبوع، والدليل أن إسرائيل تحارب عناصر مقاومة غير نظامية (حماس) منذ السابع من أكتوبر ولم تحسم الحرب حتى الآن.

وأكمل الجلاد: "في علوم السياسة مصر فعليًا دخلت الحرب مع الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر، وهي الآن في حالة حرب، واشتعال الصراع فجأة أمر وارد لوجود خطوط تماس بين الجيشين"، مشيرًا إلى أن التهديد الإسرائيلي للأمن القومي المصري قائم منذ سيطرتها على محور صلاح الدين، وبرغم ذلك ما زالت تتحلى بالحكمة وضبط والنفس ولكن استمرار هذا الصبر من الممكن ألا يستمر".

واستبعد الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر وإسرائيل، موضحًا: "مصر حليف استراتجي قوي لأمريكا باعتبارها أقوى جيوش المنطقة، وحدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر وإسرائيل يمثل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي بـ10 أضعاف التأثير على الأمن القومي المصري".