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نشرة "التوك شو"| إضافة فئة جديدة لبطاقات التموين وخطة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء

02:01 ص الخميس 30 مايو 2024

رغيف الخبز

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كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:

متحدث الحكومة: خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء نهاية العام الجارى

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المسار القادم هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية؛ في سبيل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

650 ألف مواطن.. المصيلحي: إضافة فئات جديدة لبطاقات التموين

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لن تقترب من عدد الأفراد في بطاقات التموين أو وزن رغيف العيش أو أصحاب المخابز بعد قرارها الأخير بتحريك سعر رغيف الخبز لـ 20 قرشا بدلا من 5 قروش

وزير التموين: لن يتم رفع أسعار الخبز السياحي بالمخابز

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم دعم الدولة لمنظومة الخبز يسجل نحو 125 مليار جنيه سنويًا، معلقًا: «احنا مش جايين على المواطن

شعبة المخابز: اجتماع غدا وزير التموين لبحث آليات تطبيق قرار رفع سعر الرغيف

قال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز، إن الدولة هي التي تحدد وزن وسعر رغيف الخبز المدعم، مضيفا أن دور شعبة المخابز يتلخص في إنتاج العيش، مضيفا أن أسعار العيش المدعم ما زالت مستقرة عند 5 قروش للرغيف حتى نهاية الشهر الجاري.

عضو "الحوار الوطني" يكشف موعد مناقشة قرار زيادة سعر رغيف الخبز - فيديو

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه يتم العمل بشكل فوري وسريع في جلسات الحوار الوطني، على القرارات التي يتم مناقشتها وطرحها من الحكومة في سبيل دعم المواطنين

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