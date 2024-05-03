كتب- محمد أبو بكر:

تصدر اسم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال الساعات الماضية، قائمة الموضوعات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب انتشار فيديو في عقد قران ابنته أثناء تقبيل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين.

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الفيديو المتداول للدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، في فيديو عبر صفحتها عبر موقع "إنستجرام".

وروت بسمة وهبة واقعة حدثت لها مع شيخها قائلة:" أنا شخصيًا كنت بجري ورا الشيخ بتاعي "جابر البغدادي"، علشان أبوس إيديه، ولما مبيرضاش بجري وأنزل أبوس طرف جلابيته، ودا من محبتي ليه والتعليم والثقافة الدينية اللي باخدها منه وبترفع من شأني".

وواصلت:"أرجو من السوشيال ميديا تتراجع وتحترم نفسها".

بعد واقعة حسام موافي.. بسمة وهبة: "كنت بجري ورا الشيخ بتاعي وابوس طرف جلابيته"

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