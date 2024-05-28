إبراهيم عيسى: لا أعول على تغيير حكومي أو حركة محافظين

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه لا يعول على تغيير حكومي أو حركة محافظين، لأن الأمر لا يختلف عن سابقه، مشددًا على أن الفارق هو السياسة والإنجاز وأن يعامل المواطن كمواطن وليس كـ"زبون".

وأوضح أن متحدث مجلس الوزراء تحدث عن أن قرار رفع الدعم هو إرادة وطنية وليس من صندوق النقد الدولي.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء إلى أنه قرار الحكومة ليس مفروضًا من أي جهة خارجية، متسائلا: هل الشعب والأحزاب شاركت في أي قرار اقتصادي؟، موضحا أن الشعب المصري لا يشارك في اتخاذ أي قرار.

وأوضح أن السكوت الشعبي علامة النضج وأن الشعب يعي أن الظروف الحالية شئ ملتهب وعلى درجة الآن من النضج هائلة وبلغ من الصبر درجة عميقة وتاريخية.

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