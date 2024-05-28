بتمويل أوروبي.. تفاصيل افتتاح محطة توليد الكهرباء من الرياح

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة، عن تفاصيل افتتاح محطة توليد الكهرباء من الرياح، اليوم الثلاثاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: هناك العديد من محطات الرياح المنتشرة في الساحل، منها ما يتبع القطاع الخاص، مضيفا أن الحكومة المصرية تشتري الكهرباء من محطات القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يشجع على الاستثمار.

وأكد أن هناك محطتين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح باستثمارات نحو مليار دولار، لإنتاج 1000 ميجاوات.

ولفت إلى أن وزير الكهرباء افتتح اليوم آخر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح تابعة للحكومة، وكل المحطات القادمة ستكون تابعة للقطاع الخاص.

واستطرد أن مشكلة الكهرباء في مصر مؤقتة وسيتم حلها، مشيرا إلى أن المحطة التي تم افتتاحها اليوم بتمويل أوروبي ويتم إضافة إنتاجها لشبكة الكهرباء وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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