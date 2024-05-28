"مضاد للغثيان والقيء".. كندا تعتمد دواءً مصريًا

كتب- أحمد جمعة:

وافقت السلطات المختصة في كندا على اعتماد دواء مصري جديد بالمادة الفعالة «أوندا سيترون»، ضمن الخطوات الطموحة لتوسيع حجم أنشطة شركات الدواء الوطنية المصرية عالميًا.



ووفق بيان للشركة المُصنعة، يعتبر الدواء المصري المُعتمد حديثًا في كندا، هو مستحضر طبي مضاد للغثيان والقيء، ويستخدم سواء في الحالات العادية أو الشديدة مثل بعد العمليات الجراحية، أو أخذ علاجات قوية مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي.



وقال الدكتور نيكولاس بوج، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والتصدير للأسواق الأوروبية وأمريكا وكندا بالشركة المُنتجة للدواء، إن النجاح في تسجيل الدواء وغيره من المستحضرات العلاجية في دولة كندا وغيرها من الدول المتقدمة، دليل على إتباع أعلى معايير الجودة العالمية في تصنيعه للتداول سواء داخل مصر أو أكثر من 40 دولة حول العالم.



وأضاف، في تصريح له، اليوم، أن قيادة الشركة حريصة على توسيع نطاق أعمالها والوصول للعالمية، عبر تصنيع المنتجات في مصر وفي عدة دول أخرى بأفضل معايير الجودة العالمية، مع تسجيل عدد من المستحضرات الدوائية في دول مختلفة، بما يعزز من وصول الشركة لأسواق عالمية مختلفة، لافتًا إلى أن الشركة تتخذ خطوات أخرى للتوسع في السوق العربية والشرق الأوسط وعدد من الدول الغربية، في إطار خطتها للوصول إلى العالمية وهي الخطوات التي سيتم الإعلان عنها في حينه.



