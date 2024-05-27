في أعقاب حادث الحدود.. إبراهيم عيسي: مصر تعيش لحظات من التوحد الوطني غير المسبوق مع جيشها

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن مصر تعيش لحظات من التوحد الوطني والتضامن غير المسبوق مع جيشها في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع على الحدود المصرية.

خلال تقديمه لبرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أكد عيسى على وقوف الشعب المصري وتضافر جهوده إلى جانب الجيش المصري في تأكيد على السيادة الوطنية والأمن القومي.

كما نوه عيسى إلى أن ما حدث يعد دليلاً على الوطنية الحقيقية التي تجمع الشعب المصري في صف واحد خلف قواته المسلحة، وهو ما يعبر عن إيمان الشعب بحق الدولة في الحياة الكريمة والدفاع عن الحدود والأمن القومي.

وأشار إلى أن التحقيقات تشير إلى أن النيران أطلقت بعدة اتجاهات وأن القوات المصرية قامت باتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.

واختتم موضحاً أن هناك حملات تشكيك ومزايدة تحاول زعزعة استقرار مصر، لكن الشعب المصري يظل متمسكاً بوحدته وسلامه، مترقباً البيان الرسمي الذي سيكشف تفاصيل الحادث بصورة كاملة.