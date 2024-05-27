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أحمد موسى معلقًا على حادثة الشريط الحدودى: من يتطاول على سيادة مصر خائن -(فيديو)

08:33 م الإثنين 27 مايو 2024

أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:
قدم الإعلامي أحمد موسى، خالص التعازي في استشهاد أحد العناصر المصرية على الشريط الحدودي برفح، قائلاً: "أطالب الجميع بقراءة الفاتحة على روح ابن مصر البطل الشهيد".

وتابع، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، تعودنا في زمن الحرب والأزمات، ألا يتم استخراج معلومات إلا من خلال المتحدث العسكري فقط.

وأضاف، أن كل ما يتعلق بالقوات المسلحة المصرية من معلومات نستمده من البيانات الرسمية للمتحدث العسكري، ويجب عدم الاستماع للإعلام المعادي اللي بيسخن الأمور.

وأوضح: "سيادة مصر لن يستطيع أحد الاقتراب منها سواء كان إسرائيل أو غيرها، فسيادة مصر محفوظة ولن يجرؤ أحد على زعزعة هذه السيادة"، متابعًا: "من يتطاول على سيادة مصر خائن".

أحمد موسى معبر رفح الشريط الحدودي الاحتلال الإسرائيلي
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