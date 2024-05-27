وزير الأوقاف: الدولة المصرية تعيش العصر الذهبي الدعوي وعمارة مساجد الله

كتب- نشأت علي:

وصف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ"العصر الذهبي للدعوى وعمارة المساجد"، مشيرًا إلى أن عدد المساجد التي جرى تجديدها وصيانتها وتطويرها وفرشها منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم قدرت بنحو 12.15 ألف مسجد، بتكلفة قدرها 18.4 مليار جنيه.

وقال "جمعة"، إن ما شهدته مصر من مساجد جديدة أو تطوير للمساجد القائمة غير مسبوق في الدولة المصرية، بل لا أعلم أن تم هذا الإنجاز في مثل دولة آخرى، مشيرًا إلى أن حجم التطور الذي شهدته مساجد آل البيت، والتاريخية لم تشهده سابقا منها مساجد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وعمر بن العاص، وبصورة في غاية الدقة والإتقان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبدالعليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.

وأوضح "جمعة"، أن التطوير الذي يطول مساجد آل البيت لم يقتصر علي تطوير المسجد إنما محيطة، معتبرًا ان ما حدث في مسجد عمرو بن العاص غير مسبوق، وهناك شركات صيانة و أمن و نظافة متخصصة تتولى هذه المساجد.