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يحل أزمة مرورية.. 23 صورة ترصد أحدث أعمال محطات مترو شارع الهرم وتطوير الشوارع

12:05 م الإثنين 27 مايو 2024
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (2)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (4)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (5)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (1)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (7)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (8)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (9)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (10)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (11)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (3)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (13)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (6)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (12)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (16)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (15)
  • عرض 16 صورة
    أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم (14)

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كتب- محمد أبو بكر:

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم، ورفع كفاءة وتطوير محيط شارعي الهرم وفيصل وإضافة عدد من التعديلات.

وتشمل أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم في محافظة الجيزة، إزالة التعديات على خطوط التنظيم أمام المحلات والمطاعم على جانبي الطريق، وإنشاء أرصفة مشاة جانبي الطريق، وجزيرة وسطى في الطريق، ورفع كفاءة شبكة وأنظمة الإنارة في الشارع بالكامل، وكفاءة كل المحطات والمواتر وخطوط مياه الصرف الصحي بالكامل.

وتشمل محطات مترو الأنفاق الخط الرابع، "المتحف المصري الكبير - الأهرامات - النصر - الرماية - حدائق الأهرام"، ويمتد الخط بطول 42 كم ويشتمل على 39 محطة (37 نفقية + 1 سطحية + 1 علوية)، ويتم تنفيذه على مرحلتين.

وتشهد محافظة الجيزة، خلال الفترة الحالية، نهضة تنموية كبرى بالطرق والمحاور، حيث تم افتتاح عدد من المحاور المرورية خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى رفع كفاء ورصف عدد من الطرق، حيث لا يخلو مكان في المحافظة حاليًا من مشروعات التطوير.

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محطات مترو شارع الهرم تطوير الشوارع أزمة مرورية محطات مترو الأنفاق الخط الرابع
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