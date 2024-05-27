الحجز بدأ.. مواعيد حجز وسفر قطارات عيد الأضحى 2024

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع قرب نهاية شهر مايو الحالي.

وبحسب إعلان الهيئة، تبدأ مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2024، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024.

ويكون حجز قطارات العيد، بشكل يومي اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا للمسافرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وفق التالي:

- تاريخ الحجز 27/5/2024 - السفر 10/6/2024.

- تاريخ الحجز 28/5/2024 - السفر 11/6/2024.

- تاريخ الحجز 29/5/2024 - السفر 12/6/2024.

- تاريخ الحجز 30/5/2024 - السفر 13/6/2024.

- تاريخ الحجز 31/5/2024 - السفر 14/6/2024.

- تاريخ الحجز 1/6/2024 - السفر 15/6/2024.

- تاريخ الحجز 2/6/2024 - السفر 16/6/2024.

وفي سياق متصل، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ الإجراءات والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحري وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد.