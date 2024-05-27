للتعاون في مجال التدريب.. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي وجامعة بنها -صور

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وجامعة بنها للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات، يأتي في إطار العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة؛ لخدمة العملية التعليمية وتنمية ورفع قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجامعات، بما ينعكس بشكل إيجابي على خدمة المواطنين وخدمة البحث العلمي في مجال المياه.

وشهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وجامعة بنها للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات.

وأضاف سويلم أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إثراء الجانب التجريبي والتطبيقي لكل من العاملين بوزارة الموارد المائية والري وطلاب ومنتسبي جامعة بنها، في مجال إدارة المياه؛ من خلال تقديم دورات تدريبية مختلفة وتفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بين الجانبَين بالاستفادة من الإمكانات التدريبية المتخصصة بكل من المركز وجامعة بنها.

وتتضمن مذكرة التفاهم الاستفادة من خبرات وإمكانات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري؛ لخدمة طلاب ومنتسبي جامعة بنها من خلال تقديم التدريب التطبيقي والتدريب الصيفي للطلاب في فروع المركز على مستوى الجمهورية، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، ومشاركة طلاب ومنتسبي الجامعة في المؤتمرات وورش العمل والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز، وإعداد دبلومات مهنية وأكاديمية مشتركة بين الطرفَين في المجالات التي تخص وزارة الموارد المائية والري.

وتتضمن المذكرة الاستفادة من خبرات جامعة بنها في خدمة العاملين بوزارة الموارد المائية والري؛ من خلال تقديم الاستشارات الفنية والتخصصية في مختلف المجالات، والمساهمة في تدريس بعض الدورات التدريبية المنعقدة بمركز التدريب الإقليمي، وإتاحة بعض البرامج المهنية والأكاديمية والدورات التدريبية والأنشطة العلمية والثقافية التي تقدمها جامعة بنها للعاملين بالوزارة، ومشاركة العاملين بالوزارة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والقوافل المتخصصة "الطبية- الزراعية- البيطرية" التي تنظمها الجامعة.

جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يمثل الذراع التدريبية لوزارة الموارد المائية والري، ويعد جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية، كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كل معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضًا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد تم إنشاء المقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة ٤٢ ألف متر مربع، ويتبعه ٧ فروع تغطي محافظات الجمهورية، ويتمتع المركز بإمكانات تدريبية متميزة؛ حيث يتم تدريب نحو ٦٠٠٠ متدرب مصري و٢٠٠ من المدربين العرب والأفارقة سنويًّا، ويوفر المركز دورات تدريبية عن بُعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، ويتمتع المركز بإمكانات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).

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