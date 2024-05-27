تعذر رؤية الهلال بهذه الدول.. مركز الفلك يكشف مفاجأة بشأن موعد عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

بدأت عدة دول إسلامية شهر ذي القعدة يوم الجمعة 10 مايو 2024، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلادش وباكستان وإيران والمغرب وغانا.

وبحسب البيانات الفلكية، فإن هذه الدول تتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم السبت 8 يونيو أو الأحد 9 يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الاثنين 17 يونيو أو الثلاثاء 18 يونيو.

وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن رؤية الهلال يوم الجمعة 7 يونيو ممكنة بالعين المجردة من غالبية دول العالم، فعليه من المتوقع أن تبدأ جميع هذه الدول شهر ذي الحجة يوم السبت 8 يونيو، ويكون يوم الاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

في سياق متصل، بدأت غالبية الدول الإسلامية شهر ذي القعدة يوم الخميس 9 مايو، وهذه الدول تتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 6 يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم الجمعة 7 يونيو أو السبت 8 يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأحد 16 يونيو أو الاثنين 17 يونيو.

وحيث أن القمر يوم الخميس 6 يونيو سيغيب بعد غروب الشمس بعدة دقائق في وسط وغرب العالم الإسلامي، فلا يستبعد أن تبدأ العديد من هذه الدول شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو، ليكون يوم الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 6 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر قبل غروب الشمس بـ14 دقيقة، ورؤية الهلال فيها مستحيلة.

وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 52 دقيقة فقط، وبعده عن الشمس 4.2 درجة فقط. في الرياض يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس، وعمره ساعة واحدة و26 دقيقة، وبعده عن الشمس 4.3 درجة فقط. في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 2:40 ساعة، وبعده عن الشمس 4.3 درجة فقط.

وفي القاهرة يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 2:51 ساعة، وبعده عن الشمس 4.4 درجة فقط. في الرباط يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 6 ساعات و49 دقيقة، وبعده عن الشمس 5 درجات فقط. والرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

وللتعرف على نتائج رصد هلال شهر ذي الحجة، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: هنا.

وتبين الخريطة المرفقة مدى إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 6 يونيو من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/ وبسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

وخلافا لما هو شائع، فإن العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، ولا تتبع أي دولة أخرى، ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا.