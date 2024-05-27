محور مروري جديد.. 6 صور ترصد رصف شارع الثلاثيني الجديد في الطالبية بـ"الجيزة"

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كتب- محمد أبو بكر:

أنهت محافظة الجيزة، بالتعاون مع حي الطالبية، أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الثلاثيني الجديد الطريق الموازي والبديل لشارع ترسا بحي الطالبية.

وأوضحت محافظة الجيزة، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أن طريق شارع الثلاثيني الجديد الطريق الموازي والبديل لشارع ترسا بحي الطالبية، كان مليئًا بالرتش ومخلفات البناء؛ ليتحول إلى محور مروري جديد بعد التعديلات.

وتواصل "الجيزة"، مشروعات التطوير في مُختلف مناطق المحافظة، ومن المقرر الانتهاء من جميع مشروعات الخطة الاستثمارية بنسبة 100 % خلال أيام.

وتصدرت أحياء الدقى وجنوب الجيزة ومركز ومدينة أوسيم ومدينة الجيزة ومديرية الطرق بالجيزة، صدارة الجهات من حيث تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023 2024، وذلك بعد انتهائها منها نسبة ١٠٠% من المشروعات الواقعة بنطاق كل منها.

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