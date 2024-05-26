استعدادًا لاستقبال المصيفين.. الدستاوي يفتتح مبنى كهرباء جمصة بعد تطويره

كتب- محمد صلاح:

‏استقبل المهندس محمد أحمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، الدكتور المهندس خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، على رأس وفد مكون من المحاسبة صفاء عبد الرحمن، رئيس قطاع نظم المعلومات ‏ومدير عام مراقبة الجودة والشبكات ومسؤول متابعة مكتب العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر خلال زيارتهم لهندسة (جمصة) بقطاع شمال الدقهلية.

وكان في استقبال الوفد عدد من قيادات ورؤساء (قطاع شمال الدقهلية- نظم المعلومات) ومديري عموم (أنظمة العدادات الذكية، نظم المعلومات، ‏المتابعة)، والمحاسب مدير إدارة التنظيم ونقطة الاتصال لجودة الخدمات ومسؤولي قطاعات (التفتيش المالي والفني والتجاري، الجودة، نظم المعلومات، التحكم) من ديوان عام الشركة.

واستمع العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع إلى شرح تفصيلي من رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أكد أنه تم الانتهاء من تطوير مبنى هندسة (جمصة) بالكامل، وتوحيد الهوية البصرية لمركز خدمة العملاء بتكلفة بلغت ٥٧٩ ألف جنيه، علمًا بأن المدينة تضم العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى (مصيف جمصة- مدينة ١٥ مايو- الشيخ زايد ٢،١- المنطقة الصناعية- مدينة المنصورة الجديدة- الجامعة الأهلية- جامعة المنصورة الجديدة- جامعة الدلتا) .

ونوه العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع بأنه يبلغ عدد المشتركين نطاق الهندسة ٥٠ ألفًا و٢٠٢ مشترك، ويبلغ عدد السكان بالمدينة نحو ٢٠٧٤ نسمة في فصل الشتاء، أما في فصل الصيف فيتعدى الزائرون والمصطافون للمدينة ٥ ملايين نسمة خلال أشهر الصيف.

وقام الدستاوي يرافقه عسل بزيارة لوحتَي توزيع (الإسكان- المصيف) ومركز شحن العدادات مسبوقة الدفع ومركز خدمة العملاء وكل الإدارات بالهندسة (المخزن، الشؤون التجارية والفنية، المشروعات، الجودة، فحص وتهيئة العداد).

‏وتم عرض الخدمات المستجدة بمركز خدمة العملاء، في ضوء حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على تطوير ورفع كفاءة أداء مراكز خدمة العملاء؛ للارتقاء بمستوى الأداء في العمل وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم ؛ حيث تم عرض vergen 2 (الإصدار الثاني) من المساعد الشخصي (نور)، والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (artificial intelligence) حيث إن الإصدار الأول يقوم بتقديم شرح مبسط ويسير للخدمات المقدمة بمراكز خدمة العملاء والمطبقة حاليًّا بمراكز الخدمة التي تم تطويرها بنطاق الشركة بمحافظات الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط .

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وفي الإصدار الثاني تم إضافة شرح الخدمات المقدمة للمشتركين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء؛ حيث تم إعداد الشرح التفصيلي المبسط لعدد (٦) خدمات وجار الاستكمال:

- إنشاء رقم حساب جديد.

- تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية .

- تركيب عداد قانوني لأول مرة .

- تسجيل قراءة العداد .

- احسب فاتورتك .

- دفع الفواتير .

وتم عرض كارت دليل الخدمات عن طريق QR code لسهولة تداوله ونشره بسهولة بين المتعاملين مع مراكز الخدمة .

واختتم العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع زيارته بعقد اجتماع موسع مع القيادات بالشركة بمبنى ديوان عام الشركة بمدينة المنصورة؛ لاستعراض مؤشرات الأداء ونسب الفقد والتحصيل وموقف تركيب العدادات وتفعيل دور الضبطية القضائية، وتم مناقشة موقف الخدمات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء وبرنامج الشحن الموحد وكبار المشتركين مع الالتزام بحوكمة جميع الإجراءات وتكثيف لجان المراجعة والمرور على المشتركين والاستفادة من محطات الطاقة الشمسية أعلى مباني الشركة والتوسع في إنشائها بهدف توفير مصادر طاقة بديلة كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى.